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تخفيض عدد أندية الدوري الفرنسي "الليغ 1"

الرياضة

تخفيض عدد أندية الدوري الفرنسي
AFP DENIS CHARLET
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صوتت الجمعية العمومية لرابطة الأندية الفرنسية المحترفة لكرة القدم اليوم الخميس بأغلبية 97.28 بالمئة من الأصوات، لصالح تخفيض عدد أندية الدوري الفرنسي "الليغ 1".

وحسب التصويت ستقل عدد أندية "الليغ 1" من 20 إلى 18 ناديا اعتبارا من موسم 2024/2023.

ويدخل القرار حيز التنفيذ بهبوط 4 أندية لدوري الدرجة الثانية وصعود فريقين فقط بنهاية موسم 2023/2022.

وكان نادي ميتز هو الفريق الوحيد الذي اعترض على قرار التخفيض.

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أما دوري الدرجة الثانية، سيبقى بمشاركة 20 ناديا، لكن هناك تفكيرا في إمكانية تخفيضه إلى 18 ناديا.

يذكر أن فريق ليل رفع الموسم المنصرم كأس الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ 2011 محققا رابع ألقابه، وجرد باريس سان جيرمان من لقبه الذي احتفظ به طوال المواسم الثلاثة الماضية.

المصدر: ligue1.fr

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