اتفاقية تعاون بين الاتحاد الروسي ونظيره القطري للكرة الطائرة

وقع الاتحاد القطري لكرة الطائرة اتفاقية تعاون وتفاهم مع نظيره الروسي، حيث يهدف الاتحادان، من توقيع هذه الاتفاقية إلى استثمار علاقات الصداقة والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية خلال مؤتمر صحفي، قام فيه علي غانم الكواري رئيس الاتحادين القطري وغـرب آسيا، نائب رئيس لاتحاد الآسيوي، وعضو مجلس إدارة الكرة الطائرة الشاطئية بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة FIVB، واستانيزالف شيوجنكو رئيس الاتحاد الروسي للكرة الطائرة بالتوقيع على الاتفاقية.

وتم خلال زيارة الوفد القطري لروسيا الإطلاع على منشآت البنية التحتية بما في ذلك مرافق بطولة العالم للكرة الطائرة التي ستقام في روسيا عام 2022، وكذلك مناقشة قضايا تطوير رياضة الكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية والحكام".

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وكشف الكواري عن أبرز بنود اتفاقية التعاون بين الجانبين، وهو إقامة دورات تدريبية ومعسكرات رياضية ومباريات ودية مشتركة بين المنتخبين الروسي والقطري للكرة الطائرة وكرة الطائرة الشاطئية (فئات الرجال، الشباب والناشئين).

وسيتبادل الطرفان خبراتهما في تنظيم مسابقات الكرة الطائرة وكرة الطائرة الشاطئية على مستويات مختلفة.

كما تشتمل بنود الاتفاقية على تبادل المعرفة الأكاديمية والعلمية والمنهجية لتحسين الرياضة في الكرة الطائرة وكرة الطائرة الشاطئية (الكبار والشباب والناشئين)، بالإضافة إلى مساعدة الطرفين في التحضير وإعادة التأهيل وتبادل الخبرات للمدربين وغيرهم من المتخصصين من خلال عقد الندوات والدراسات والمشاريع المشتركة.

وأشار رئيس الاتحاد القطري للكرة الطائرة إلى أن الاتحاد الروسي سوف يقوم بتوفير مدرب روسي بهدف العمل مع المنتخبات القطرية وأيضا مع فرق الأندية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال إنشاء وتشغيل المنشآت الرياضية.

المصدر: "وكالة قنا"