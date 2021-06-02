افتتاح جناح قطر في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

افتتح اليوم الأربعاء في في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي جناح قطر، والتي تشارك بصفة ضيف شرف في الحدث الاقتصادي، المنعقد من 2 وحتى 5 يونيو 2021.

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وتنظم دولة قطر في جناح XXIV بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي منصة أعمال فريدة "قاعة الدوحة" (Doha Hall)، ومن المتوقع أن يتم توقيع خلال المنتدى 60 اتفاقية بين قطاعي الأعمال الروسي والقطري.

وحضر افتتاح الجناح نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وقال وزير الخارجية القطري، إن جناح الدوحة سيضم العديد من الفعاليات، مشددا على أهمية التواصل بين موسكو والدوحة، وأشار إلى أن ذلك سيعود بالمنفعة على الجانبين، ولاسيما سيعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وانطلقت اليوم أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

ويعد المنتدى، الذي سيعقد من 2 وحتى 5 يونيو الجاري، منصة فعالة لتبادل الأراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاركين في المنتدى نحو 5 آلاف شخص، وكما جرت العادة سيشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أعمال المنتدى.

ومنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ينعقد منذ العام 1997، وفي إطاره يتم تنظيم جلسات نقاش وفعالية الطاولة المستديرة وحوارات عمل ووجبات إفطار عمل.

وفي العام 2019 زار المنتدى عدد قياسي من الأشخاص تجاوز مستوى 19 ألفا من 145 دولة حول العالم، وتم توقيع 745 اتفاقية بقيمة تزيد عن 3.27 تريليون روبل (حوالي 44 مليار دولار)، لكن في العام 2020 تم إلغاء انعقاد المنتدى بسبب أزمة فيروس كورونا.

المصدر: RT