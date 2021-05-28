جلسات حوار بين رجال الأعمال وفعاليات ثقافية.. قطر تنظم منصة أعمال مميزة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

تنظم دولة قطر في جناح XXIV بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي منصة أعمال فريدة "قاعة الدوحة" (Doha Hall)، ومن المتوقع توقيع خلال المنتدى 60 اتفاقية بين قطاعي الأعمال الروسي والقطري.

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وفي "قاعة الدوحة" (Doha Hall) سيتم عقد مختلف الفعاليات الاقتصادية والثقافية من "الابتكار والرياضة" مرورا بالحوار بين قطاعي الأعمال الروسي والقطري وصولا إلى "منتدى الشباب".

وبهذا الصدد قال السفير القطري لدى موسكو أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني: "إدراكا لأهمية منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أعدت قطر برنامجا تجاريا واسع النطاق، والذي سيتم تقديمه في الجناح الوطني لدولة قطر. ستصبح (قاعة الدوحة) منصة حيث سيناقش المسؤولون ومدراء الشركات الرئيسية تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارية والثقافية بين الدول والتعاون في مجال البيئة والرياضة والابتكار والرعاية الصحية وتقنيات المعلومات".

وأضاف، أنه "تم التخطيط لأكثر من 200 اجتماع بين رجال أعمال من روسيا وقطر، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع بين الطرفين أكثر من 60 اتفاقية نتيجة هذا التفاعل.

وفيما يلي أهم الفعاليات التي ستعقد في "قاعة الدوحة" (Doha Hall):

- اليوم الأول (2 يونيو 2021): سيخصص للابتكار والرياضة، وسيتم التركيز في جلسة القمة العالمية للابتكار الصحي "الابتكار وريادة الأعمال.. فرص للصحة العالمية" على مواضيع مثل التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي.

كذلك سيتم مناقشة التكامل بين الثقافات بين قطر وروسيا، فضلا عن آفاق تطوير التكنولوجيا الفائقة والمشاريع العلمية والرقمية بين البلدان في جلسة "الحوار الروسي القطري المبتكر".

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- اليوم الثاني (3 يونيو 2021): سيتم مناقشة ركائز نمو الاقتصاد القطري وفرص الاستثمار في دولة الشرق الأوسط وآفاق العلاقات التجارية بين روسيا وقطر. كما سيعرض بنك قطر للتنمية (QDB) تسع شركات ناشئة ذات تقنية عالية مع حلول مبتكرة في مختلف الصناعات.

- اليوم الثالث (4 يونيو 2021): سيتم مواصلة الحوار بين قطاعي الأعمال الروسي والقطري، وسيتم عقد جلسة "التحول الرقمي للأعمال". كذلك سيتم عقد الحوار الثقافي بين روسيا وقطر، في إطار منتدى الأعمال الإبداعية.

- اليوم الرابع (5 يونيو 2021): سيكون موضوع هذا اليوم "الإنسان في واقع جديد. الاستجابة للتحديات العالمية"، وسيتم التركيز على أجندة الشباب، وسيتم عقد جلسات حول الابتكار في التعليم وغيرها من المواضيع التي تهم الشباب.

بالإضافة للحوار بين الشركات والمسؤولين يتضمن جدول أعمال "قاعة قطر" برنامجا ثقافيا معرض "قطر بين البحر والصحراء..الفن والتراث " وسيتم في قاعات المتحف الإثنوغرافي الروسي، حيث سيعرض تاريخ قطر من خلال عرض تحف فنية.

وتنطلق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية من 2 وحتى 5 يونيو المقبل أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه) مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

ويحمل منتدى هذا العام شعار "معا مرة أخرى. اقتصاد الواقع الجديد". ويعد أول حدث تجاري واسع النطاق بعد إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشارك قطر في الحدث الاقتصادي بصفة ضيف. ومن المتوقع أن يكون الوفد القطري بين أكبر الوفود المشاركة في المنتدى، الذي يجذب العديد من الخبراء، ويعد منصة لتبادل الأراء والخبرات.

يمكن التعرف على فعاليات وجدول أعمال "قاعة الدوحة" (Doha Hall) في المنتدى من خلال الرابط (https://spiefqatar.ru).

المصدر: RT