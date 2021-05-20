الكرملين: أمير قطر ومستشار النمسا سيشاركان عبر الفيديو في منتدى بطرسبورغ

أكد الكرملين أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس سيشاركان عبر جسر تلفزيوني في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي المنعقد الشهر القادم.

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وردا على سؤال حول القادة الذين سيشاركون في المنتدى هذا العام، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الخميس: "سيكون شكل منتدى بطرسبورغ الاقتصادي مختلطا (مشاركة شخصية وعبر الفيديو)، حيث سيشارك الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) في الجلسة العامة كما سيلقي كلمة، لكن الضيوف وفي المقام الأول أمير قطر ومستشار النمسا سيشاركون في الجلسة العامة للمنتدى عبر تقنية الفيديو".

وقبل ذلك أكدت الشركة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن المنتدى سيعقد في الموعد المحدد وأن طبيعة انعقاد المنتدى ستكون وجها لوجه، كذلك أشارت إلى أن الرئيس الروسي سيشارك بشكل شخصي في الجلسة العامة للمنتدى.

ويعقد المنتدى هذا العام في الفترة من 2 وحتى 5 يونيو المقبل، وتشارك قطر في الحدث، الذي يعد أحد أكبر الفعاليات الاقتصادية الدولية، بصفة ضيف.

ومن المتوقع أن يكون الوفد القطري بين أكبر الوفود المشاركة في المنتدى الاقتصادي، الذي يجذب العديد من الخبراء، ويعد منصة لتبادل الأراء والخبرات، لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويشارك في المنتدى عادة مدراء كبريات الشركات الروسية والأجنبية، إضافة إلى سياسيين كبار من مختلف دول العالم.

ويمثل المنتدى منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي، وتشمل فعالياته أعمالا مختلفة مثل الطاولة المستديرة وفعاليات ثقافية، كما يعقد على هامشه منتدى للأعمال الحرة الصغرى والمتوسطة.

وسيعقد المنتدى هذا العام في ظل إجراءات مشددة للسلامة الصحية بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: RT