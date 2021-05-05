قطر تؤكد مشاركتها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي بصفة ضيف  

أكدت قطر أنها ستشارك "بصفة ضيف" في أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، مشيرة إلى أن وفدها في هذه الفعالية سيكون من الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد.

إقرأ المزيد

وقال مكتب قطر الإعلامي في المنتدى، عبر بيان نشرته اليوم الأربعاء: "من المتوقع أن يكون الوفد القطري بين الأكبر من حيث عدد أعضائه في تاريخ مشاركة البلاد في المنتديات الاقتصادية الدولية. ويدل هذا الأمر على أن قطر تولي أهمية كبيرة لتطوير الاتصالات الاقتصادية الثنائية مع الاتحاد الروسي وتسعى إلى رفعها لمستوى جديد".

وأوضح البيان أن الوفد القطري سيضم ممثلين عن 50 مؤسسة قطرية بينهم رجال أعمال ومسؤولون رفيعون وسياسيون وقادة أجهزة سلطة ومنظمات عامة.

وفي هذا السياق أكد سفير الدوحة لدى موسكو، أحمد بن ناصر آل ثاني، أن مثل هذا التمثيل الكبير لقطر في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي "أفضل دليل على وجود آفاق واسعة للتعاون بين قطر وروسيا ورغبة لدى الطرفين في تعميق وتوسيع علاقاتهما".

وأضاف: "نأمل في إقامة علاقات شراكة جديدة وتوسيع الاتصالات التجارية الاقتصادية. والمشاركة بصفة ضيف سيسهم في ذلك بأفضل طريقة".

وسبق أن أعلن السفير القطري أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيترأس وفد بلاده إلى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021، الذي سيجري في أوائل يونيو.

المصدر: RT