قطر: الشيخ تميم يترأس وفد الدوحة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي

أعلن السفير القطري الجديد لدى موسكو أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد بلاده إلى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وقال السفير القطري في حديث لصحيفة "كوميرسانت" الروسية: "قطر دولة تمتلك فرصا كبيرة في مجال الاستثمار في كل العالم. وروسيا بين الأطراف التي تنظر لها قطر في هذا الاتجاه".

وأشار في هذا السياق إلى أن الشيخ تميم "سيقود شخصيا" وفد بلاده إلى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في أوائل يونيو، والذي ستشارك فيه قطر بصفة ضيف شرف.

وقال: "هدف مشاركتنا في المنتدى يتمثل في رفع مستوى الاستثمارات بين بلدينا".

وشدد آل ثاني على أن حضور الشيخ تميم المنتدى "سيعطي قوة إضافية" للخطط الاستثمارية القطرية في روسيا، مشيرا إلى أن الوفد سيكون "كبيرا جدا" حيث سيضم وزراء ورجال أعمال كبار.

المصدر: "كوميرسانت"