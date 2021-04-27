 
مباشر

قطر: الشيخ تميم يترأس وفد الدوحة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي

أخبار العالم العربي

قطر: الشيخ تميم يترأس وفد الدوحة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي
Reuters IBRAHEEM AL OMARI
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qa8e

أعلن السفير القطري الجديد لدى موسكو أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد بلاده إلى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وقال السفير القطري في حديث لصحيفة "كوميرسانت" الروسية: "قطر دولة تمتلك فرصا كبيرة في مجال الاستثمار في كل العالم. وروسيا بين الأطراف التي تنظر لها قطر في هذا الاتجاه".   

وأشار في هذا السياق إلى أن الشيخ تميم "سيقود شخصيا" وفد بلاده إلى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في أوائل يونيو، والذي ستشارك فيه قطر بصفة ضيف شرف.

وقال: "هدف مشاركتنا في المنتدى يتمثل في رفع مستوى الاستثمارات بين بلدينا".

وشدد آل ثاني على أن حضور الشيخ تميم المنتدى "سيعطي قوة إضافية" للخطط الاستثمارية القطرية في روسيا، مشيرا إلى أن الوفد سيكون "كبيرا جدا" حيث سيضم وزراء ورجال أعمال كبار.

المصدر: "كوميرسانت"  

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا