منظمة ACA القتالية مستعدة لدفع أكثر من 400 مليون روبل مقابل نزال وداعي لحبيب

عُرض على البطل الروسي حبيب نورمحمدوف، حامل لقب بطل العالم للوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة UFC ، العودة إلى حلبات النزال مقابل مبلغ كبير.

وقال أصلانبيك باداييف، نائب رئيس منظمة ACA الروسية القتالية إن المنظمة مستعدة لدفع أكثر من 440 مليون روبل، أي ما يعادل (6 ملايين دولار) لحبيب نورمحمدوف، مقابل نزال من تنظيم المنظمة.

وتعد منظمة ACA، مؤسسة روسية للفنون القتالية المختلطة ولعبة الكيك بوكسينغ والجيتسو البرازيلية، وهي تنظم أحداثا على مستوى أوروبا في غروزني، عاصمة جمهورية الشيشان الروسية.

وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، إنه مستعد لدفع أي مبلغ مقابل أن يخوض حبيب نزالا وداعيا في منظمة ACA.

Хабибу Нурмагомедову предложили более 400 млн рублей за прощальный бой



Деньги даст чеченский промоушен ACAhttps://t.co/tVTw4Irbeq — KP.RU - Ставрополь (@StavKP) June 1, 2021

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وسبق لحبيب الشهر الماضي، أن رفض خوض نزال ضد بطل العالم السابق للملاكمة، الأمريكي فلويد مايويذر، البالغ 44 عاما، مقابل 100 مليون دولار.

وأعلن حبيب نورمحمدوف، البالغ 32 عاما، اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي، في 24 أكتوبر من العام الماضي، وكان ذلك في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة "UFC 254"، بعد أن حقق 29 انتصارا من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: sport24.ru