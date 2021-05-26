حبيب يرفض خوض نزال مقابل 100 مليون دولار

كشف مدير أعمال الروسي حبيب نورمحمدوف، أن البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة، رفض خوض نزال ضد بطل العالم السابق للملاكمة الأمريكي فلويد مايويذر، مقابل 100 مليون دولار.

وقال علي عبد العزيز، مدير أعمال حبيب، وفقا لموقع "Sportskeeda": "عرضوا 100 مليون دولار على حبيب بعد اعتزاله رياضة الفنون القتالية المختلطة، لمواجهة فلويد مايويذر. نعم 100 مليون دولار، اسألوا فلويد. لكن حبيب قال: لا، لقد اعتزلت، وأخبرت والدتي بأنني أنهيت مسيرتي الاحترافية، وسأحافظ على كلمتي".

يذكر أن حبيب نورمحمدوف، في أكتوبر 2018 قبل اعتزاله، دعا أحد أساطير الملاكمة فلويد مايويذر، لخوض نزال تاريخي، ولكن بقواعد رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA".

وقال حبيب في مقطع فيديو تم تداوله آنذاك على مواقع التواصل الاجتماعي يجمعه مع مدير أعمال مايويذر: "هيا يا فلويد، أنا جاهز للنزال ضدك، 50-0 مقابل 27-0، بطلان لم يهزما نهائيا، هيا لنلتقي.. في الأدغال لا يوجد إلا ملكا واحدا.. هو أنا".

واعتزل فلويد مايويذر (44 عاما) الملاكمة دون أن يتعرض لأي هزيمة في 50 نزالا فاز بـ27 منها بالضربة القاضية خلال مسيرته الاحترافية، التي استمرت لـ19 عاما، فيما تخلو مسيرة حبيب الاحترافية من الهزائم، إذ حقق 27 انتصارا بـ27 نزالا.

وأعلن حبيب نورمحمدوف (32 عاما) اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي، يوم السبت 24 أكتوبر 2020، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC 254"، بعد أن حقق 29 انتصارا من دون أن يتعرض لأي هزيمة أيضا.

المصدر: وكالات