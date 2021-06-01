رسميا.. روما يمدد عقد مخيتاريان

أعلن نادي روما الإيطالي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، تمديد عقد نجمه الأرميني هنريك مخيتاريان البالغ 32 عاما لموسم إضافي.

وقال روما في بيانه، إن مخيتاريان مدد عقده مع النادي لمدة موسم إضافي، لينتهي تعاقده في صيف 2022.

مخيتاريان باقٍ في #روما 😉



موسم آخر لهنريك رفقة الجيالوروسي ❤️💛✍️pic.twitter.com/uLvNjXkgr9 — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) June 1, 2021

وعقب تمديد عقده، صرح مخيتاريان: "خلال هذين العامين، روما دخل قلبي كفريق وكمدينة، بفضل شغف الجماهير الرائع. النادي طموح للغاية، وأنا فخور حقا بتقديم مساهمتي لمواجهة التحديات التي تنتظرنا الموسم المقبل".

🐺 𝐌𝐈𝐂𝐊𝐈 🤝 𝐒𝐓𝐀𝐘𝐒 🐺



"I am proud to have the chance to play my part as we take on all the challenges that await us next season. Daje Roma!”



Details ➡️ https://t.co/uJAO1hu3CWpic.twitter.com/HxwpJkdvmo — AS Roma English (@ASRomaEN) June 1, 2021

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وخلال الموسم المنصرم، شارك مخيتاريان في 46 مباراة بقميص روما في مختلف المسابقات، وتمكن من تسجيل 15 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

المصدر: نادي روما الإيطالي