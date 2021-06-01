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رسميا.. روما يمدد عقد مخيتاريان

الرياضة

رسميا.. روما يمدد عقد مخيتاريان
Reuters Alberto Lingria
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أعلن نادي روما الإيطالي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، تمديد عقد نجمه الأرميني هنريك مخيتاريان البالغ 32 عاما لموسم إضافي.

وقال روما في بيانه، إن مخيتاريان مدد عقده مع النادي لمدة موسم إضافي، لينتهي تعاقده في صيف 2022.

وعقب تمديد عقده، صرح مخيتاريان: "خلال هذين العامين، روما دخل قلبي كفريق وكمدينة، بفضل شغف الجماهير الرائع. النادي طموح للغاية، وأنا فخور حقا بتقديم مساهمتي لمواجهة التحديات التي تنتظرنا الموسم المقبل".

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وخلال الموسم المنصرم، شارك مخيتاريان في 46 مباراة بقميص روما في مختلف المسابقات، وتمكن من تسجيل 15 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

المصدر: نادي روما الإيطالي

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