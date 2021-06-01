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وفاة حكم بمباراة كرة قدم في إسبانيا (صورة)

الرياضة

وفاة حكم بمباراة كرة قدم في إسبانيا (صورة)
MELLINAS
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انهار الحكم فرناندو ألكاراز البالغ 19 عاما خلال فترة الإحماء قبل مباراة بكرة القدم جمعت مونتيكاسيلاس وسان جينيس دي لا غارا، في مقاطعة مورسيا الإسبانية.

ورغم دخول سيارة الإسعاف بسرعة إلى الملعب، ومحاولات الكادر الطبي إنقاذ حياة ألكاراز، إلا أن جميع المحاولات لإنعاش الحكم الشاب باءت بالفشل ليفارق الحياة وسط صدمة كبيرة من الفريقين على أرضية الملعب.

وكان ألكاراز سيقوم بمهمة الحكم المساعد في المباراة.

المصدر: mundodeportivo.com

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