وفاة حكم بمباراة كرة قدم في إسبانيا (صورة)

انهار الحكم فرناندو ألكاراز البالغ 19 عاما خلال فترة الإحماء قبل مباراة بكرة القدم جمعت مونتيكاسيلاس وسان جينيس دي لا غارا، في مقاطعة مورسيا الإسبانية.

ورغم دخول سيارة الإسعاف بسرعة إلى الملعب، ومحاولات الكادر الطبي إنقاذ حياة ألكاراز، إلا أن جميع المحاولات لإنعاش الحكم الشاب باءت بالفشل ليفارق الحياة وسط صدمة كبيرة من الفريقين على أرضية الملعب.

⬛ Fallece un árbitro asistente de solo 19 años en un partido en Murcia



DEP https://t.co/zZWYhhTQaz — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 30, 2021

Какой кошмар. 19-летний помощник судьи погиб прямо перед матчем в Испании 🕯



Фернандо Алькарас Берналь готовился к игре в рамках регионального первенства Мурсии, но ему внезапно стало плохо



За жизнь судьи боролись 45 минут, но его не спасли



📷 MELLINAS pic.twitter.com/wtlr48C9gi — Матч ТВ (@MatchTV) June 1, 2021

وكان ألكاراز سيقوم بمهمة الحكم المساعد في المباراة.

المصدر: mundodeportivo.com