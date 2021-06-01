أول تصريح لأغويرو بعد انضمامه إلى برشلونة: ميسي سيبقى

أعرب المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أغويرو، المنتهي عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، عن ثقته في بقاء ليونيل ميسي في صفوف برشلونة، ممنيا النفس باللعب معه عقب انضمامه إلى صفوفه.

ووقع أغويرو البالغ 32 عاما، أفضل هداف في تاريخ سيتي برصيد 260 هدفا في مختلف المسابقات، عقدا "مع بند جزائي لفسخه بقيمة 100 مليون يورو (122 مليون دولار)"، بحسب ما أعلن برشلونة في بيان على موقعه الرسمي.

وقال أغويرو خلال تقديمه في المؤتمر الصحفي كلاعب جديد في صفوف النادي الكتالوني: "نأمل أن نلعب معا"، موضحا أن انتقاله إلى صفوف برشلونة ليس تأكيدا على بقاء ميسي الذي ينتهي عقده مع النادي في 30 يونيو المقبل.

وأضاف أغويرو: "كنا نتفاوض منذ فترة (للتوقيع مع برشلونة). أما بالنسبة إلى ميسي فإنها قرارات سيتخذها مع النادي".

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وتابع المهاجم الأرجنتيني الذي انضم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر: "لكن من الواضح أنه من دواعي سروري اللعب معه. إذا كان سيبقى هنا، وأعتقد أن الأمر سيكون كذلك، فسنحاول بذل قصارى جهدنا من أجل النادي، كما فعل ذلك دائما".

وأبدى أغويرو، الذي لم يسلم من الإصابات في الموسم الماضي، طموحات كبيرة للنادي الكتالوني. وقال: "أهم شيء هو أن الركبة مثالية، والآن علي فقط أن أظهر هنا ما فعلته في مانشستر سيتي".

وعاش أغويرو موسما صعبا مع الإصابات عكره أيضا إصابته بفيروس كورونا. وودع ملعب الاتحاد في 23 مايو الماضي مسجلا ثنائية بعد نزوله بديلا مع بطل الدوري خلال مواجهة إيفرتون (5-0).

ويأتي خبر انتقال ابن العاصمة بوينوس أيرس إلى برشلونة بعد يومين من إخفاق فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مواطنه تشيلسي (صفر-1) في البرتغال.

ويعدّ أغويرو أفضل مسجل مع فريق واحد في البريمير ليغ، مع 184 هدفا في 275 مباراة مع مانشستر سيتي، الذي دافع عن ألوانه عشر سنوات وأحرز معه لقب الدوري الإنجليزي خمس مرات.

وكان انتقاله إلى برشلونة متوقعا، بعدما أعلن مدربه الإسباني بيب غوارديولا الأسبوع الماضي ان المفاوضات أصبحت في مرحلة متقدمة.

ويعود "كون" أغويرو إلى إسبانيا بعد خمس سنوات في صفوف أتلتيكو مدريد بين 2006 و2011، في خطوة يأمل منها برشلونة اقناع صديقه ومواطنه ليونيل ميسي بالبقاء موسما إضافيا.

ولم يمدّد أفضل لاعب في العالم ست مرات (ميسي) حتى الآن عقده الذي ينتهي الصيف المقبل مع برشلونة.

المصدر: "أ ف ب"