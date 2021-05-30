حبيب يلغي زيارته إلى أبخازيا خوفا من العقوبات الأمريكية

أعلنت اللجنة الحكومية للشباب والرياضة في أبخازيا، أن البطل الروسي السابق للفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف ألغى زيارته لأبخازيا بسبب ضغوط العقوبات من قبل الولايات المتحدة.

وأفيد في وقت سابق، بأن حبيب نورمحمدوف سينظم حصة تدريبية يوم الثلاثاء 1 يونيو القادم، في أبخازيا، وكان من المفترض إقامة نزالات بقواعد رياضة الفنون القتال المختلطة "MMA" والملاكمة التايلاندية.

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كما كان من المقرر إطلاق المنصة الوطنية "مستقبل أبخازيا"، والتي تهدف إلى دعم الشباب الموهوبين وتطوير الإصلاحات.

وجاء في بيان اللجنة الحكومية للشباب والرياضة في أبخازيا، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "لقد أعلن رضوان مجيدوف مدير أعمال حبيب، إلغاء زيارة محمدوف إلى أبخازيا يوم الأول من يونيو المصادف ليوم الطفل العالمي، وذلك نتيجة ضغوط العقوبات من قبل الولايات المتحدة وجورجيا، والتهديدات المباشرة بإلغاء التأشيرة الأمريكية، وفرض قيود على الأنشطة الرياضية في رياضة الفنون القتالية المختلطة (UFC)، وإنهاء العقود في الولايات المتحدة، في حين أكد حبيب نورمحمدوف شخصيا، في وقت سابق، زيارته في محادثة هاتفية مع رئيس أبخازيا أصلان بزانيا".

وأشار إلى أن نورمحمدوف وجه عبارات الامتنان للشعب والرياضيين الشباب في أبخازيا لاهتمامهم ودعمهم وأسفه بسبب الظروف الخارجة عن إرادته.

كما تم التأكيد على أن مدرسة الفنون القتالية المختلطة التي تحمل اسم والد حبيب عبدالمناب نورمحمدوف ستستقبل رياضيين من أبخازيا للتحضير للمشاركة في المسابقات الروسية والدولية.

المصدر: "نوفوستي"