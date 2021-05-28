قائمة أفضل 10 مهاجمين في التاريخ بينهم لاعب حالي فقط!

احتل الأسطورة البرازيلي بيليه صدارة قائمة أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم، وضعتها بوابة "90min".

وتفوق بيليه على مواطنه رونالدو لويس نازاريو دي ليما المعروف بـ" الظاهرة" رونالدو، وتلاهما أسطورة كرة القدم الألماني غيرد مولر في المركز الثالث.

The 30 greatest strikers of all time - ranked. https://t.co/TT9ChRa9YW — Đ✒️ (@newsdiceleo) May 28, 2021

وتضمنت قائمة المهاجمين العشرة الأوائل لاعبا حاليا فقط وهو النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ الألماني.

Левандовский, Роналдо и Пушкаш – в списке лучших форвардов в истории футбола 🤩



Из действующих игроков в звездный рейтинг вошел только Роберт 💪



Весь топ-10 ищи здесь 👇https://t.co/X78RMBnicA



📷 Stefan Matzke/Sampics/Corbis/Getty Images Sport/Getty Images pic.twitter.com/q9LuPJgW8y — Матч ТВ (@MatchTV) May 28, 2021

والملفت أن القائمة التي تضمنت 30 مهاجما، غابت عنها أسماء العديد من أفضل اللاعبين في العالم، وفي مقدمتهم الثنائي: البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن يبدو أن الحديث يدور عن مركز المهاجم الصريح "رأس الحربة".

وفي ما يلي ترتيب أفضل 10 مهاجمين في تاريخ كرة القدم، وفقا لبوابة 90 دقيقة:

1. بيليه (البرازيل)

2. رونالدو (البرازيل)

3. غيرد مولر (ألمانيا)

4. أوزيبيو (البرتغالي)

5. فيرينتس بوشكاش (هنغاريا)

6. ألفريدو دي ستيفانو (الأرجنتين - إسبانيا)

7. ماركو فان باستن (هولندا)

8. روماريو (البرازيل)

9. روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)

10. جوزيبي مياتزا (إيطاليا).

The best out-and-out strikers of all time. 😎 pic.twitter.com/9ePS7TJ8wZ — 90min (@90min_Football) May 26, 2021

المصدر: وكالات