سؤال لامتحان البكالوريا في الجزائر يتضمن اسم رياض محرز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، صورة لورقة امتحان لمادة الرياضيات بالبكالوريا التجريبية الخاصة بطلبة السنة الأخيرة للمرحلة الثانوية، يتضمن اسم النجم رياض محرز.

وتضمنت ورقة الامتحان لمادة الرياضيات اسم رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك قبل يومين تقريبا من خوضه المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ضد الفريق الإنجليزي الآخر تشيلسي.

وجاء السؤال، الذي تضمن اسم لاعب آخر أيضا، وهو أمير سعيود نجم نادي شباب بلوزداد الجزائري، أحد أبرز نجوم الدوري الجزائري للمحترفين وزميل النجم المصري السابق، محمد أبو تريكة في نادي الأهلي المصري، على الشكل التالي: "لدعم هجوم المنتخب الوطني لكرة القدم قام المدرب جمال بلماضي باستدعاء 10 مهاجمين، منهم 4 محليين و6 محترفين، من بينهم محترف اسمه محرز ومهاجم محلي اسمه سعيود، يريد المدرب تكوين خط هجوم من 3 لاعبين، احسب احتمال كل من الأحداث التالية؟"، وتضمن السؤال حسابات رياضية تستند إلى قاعدة الاحتمالات.

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ويحظى رياض محرز بشعبية كبيرة لدى الجزائريين، خاصة بعد قائد منتخب "محاربي الصحراء" للتتويج بلقب بطل كأس أمم إفريقيا 2019، وتتويجه بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري مع مانشستر سيتي، ومن قبل مع ليستر سيتي في عام 2016، ويمني الجزائريون النفس بأن يتوج مواطنهم بلقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل، على حساب تشيلسي، ليدخل التاريخ ويكون الجزائري الثاني الذي يصل هذا الإنجاز بعد الأسطورة الحية رابح ماجر، المتوج باللقب مع بورتو البرتغالي في عام 1987.

المصدر: وكالات