زيدان يصل مقر ريال مدريد لتقديم استقالته (صورة)

التقطت صورة منذ قليل، لوصول المدير الفني الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، للمدينة الرياضية "فالديبيباس"، للاجتماع مع إدارة النادي، وسط أنباء عن نية "زيزو" تقديم استقالته.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة، صدور بيان رسمي من النادي الملكي، عن رحيل المدرب الفرنسي.

🚨🚨 ÚLTIMA HORA 🚨🚨



💣💥 ZIDANE ACABA DE LLEGAR a VALDEBEBAS. ¿Comunicado inminente?



👉#JUGONES a las 15:10👈 pic.twitter.com/8RCmg3jy3T — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 27, 2021

ومن المنتظر أن يغادر زيدان، الريال بعدما توج معه بـ11 لقبا، لكنه لم يفز مع الفريق بأي لقب في الموسم المنصرم، حيث أنهى الدوري في المركز الثاني، متأخرا بنقطتين عن البطل أتلتيكو مدريد، كما خرج من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، ودور 32 في كأس ملك إسبانيا.

وكانت تقارير صحفية، كشفت أن "زيزو" اتخذ قرارا بالرحيل عن ريال مدريد بعد إقصاء الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

المصدر: "ماركا" + تشيرينغيتو"