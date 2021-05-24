أبو تريكة مشيدا بلاعب: "العدوان الإسرائيلي كشف معادن النجوم" (فيديو)

أشاد نجم كرة القدم السابق، المصري محمد أبو تريكة، بالنجم الجزائري رياض محرز، بعد رفعه علم فلسطين خلال احتفاله مع فريقه مانشستر سيتي بالتتويج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أبو تريكة عقب المباراة الختامية: "فترة العدوان على غزة كانت كاشفة، وأظهرت معادن نجوم كبار. اللفتة الإنسانية هي ما تبقى، وهؤلاء لعبوا دورا كبيرا في نشر الوعي".

وأضاف: "خلال العدوان، رأينا الوجه المشرق للرياضيين، وأنا أحيي اللاعبين العرب لموقفهم الواضح والصريح من القضية الفلسطينية".

واختتم أبو تريكه حديثه قائلا: "رياض محرز في لفتة التتويج الآن، اللحظة التي ينسى فيها الإنسان كل شيء إلا التتويج نفسه، وهي لحظات خالدة في أذهان الناس. يجب أن يتحول اللاعب إلى نموذج وصاحب رسالة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع فيديو وصورا تظهر رياض محرز رافعا للعلم الفلسطيني بجانب علم بلاده الجزائر خلال حفل تتويج فريقه مانشستر سيتي بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" يوم الأحد، على ملعب "الاتحاد"، بعد نهاية الجولة الـ38 الأخيرة من المسابقة.

🎥 ـــ رياض محرز يحمل علم فلسطين في تتويج مانشستر سيتي 🇵🇸 ❤️pic.twitter.com/STYmBXG7Q7 — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) May 23, 2021



وكان رياض محرز البالغ من العمر 30 عاما، من أوائل الرياضيين الذين أبدوا تضامنهم مع القضية الفلسطينية، حين نشر صورة لعلم فلسطين عبر حسابه الرسمي في "تويتر" مع إشارة النصر، وأرفق الصورة بوسمي "فلسطين" و"احموا الشيخ جراح".

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المصدر: مواقع مصرية