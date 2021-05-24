تقرير: ساعة الرحيل بين ريال مدريد وهازارد تقترب

كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، عن تحول مفاجئ في موقف البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، من البقاء مع الفريق الملكي في الموسم المقبل.

وذكر "الشيرنجيتو"، أن ساعة الرحيل بين ريال مدريد وهازارد تقترب بالفعل، حيث أن النجم البلجيكي يرغب في الرحيل هذا الصيف.

وأضاف أن احتمال انضمام المهاجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد، جعل هازارد يفكر في ضرورة مغادرة معقله "سانتياغو برنابيو".

وتابع البرنامج أن هازارد حدد بالفعل وجهته المقبلة، حيث يود العودة إلى صفوف ناديه السابق تشيلسي الإنجليزي.

وانضم إيدين هازارد (30 عاما) إلى ريال مدريد في 2019، ليسد الثغرة التي تركها كريستيانو رونالدو برحيله إلى يوفنتوس صيف 2018، لكن البلجيكي فشل في تعويض ذلك بسبب كثرة الإصابات التي عانى منها.

المصدر: وكالات