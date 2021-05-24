هل يذهب رونالدو إلى السعودية؟

أعلن رئيس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، باولو دال بينو، اليوم الاثنين، أن النسخة المقبلة من كأس السوبر الإيطالي ستقام في السعودية وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.

وستجمع النسخة المقبلة من كأس السوبر الإيطالي، بين إنتر ميلان بطل الدوري، ويوفنتوس بطل الكأس، في السعودية، وذلك بعد غيابها العام الماضي عن المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

واستضافت السعودية نسختي 2018 و2019 من كأس السوبر الإيطالي.

وقال باولو دال بينو في حديث مع "راديو أونو" إن: "النسخة المقبل من كأس السوبر ستقام في السعودية بحضور جماهيري، كما هو متفق عليه في عقدنا، الذي تم التوقيع عليه منذ عامين أو ثلاثة عندما لم أكن في سدة المسؤولية".

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وأضاف "هناك علاقة تعاون كبيرة بين اتحادنا والاتحاد السعودي، وهناك محادثات حول كرة القدم النسائية، كانت هناك عدة لقاءات معهم، على وجه التحديد للسير في اتجاه الانفتاح في مسألة حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أنه لا يريد "الغوص أكثر في هذا الموضوع".

ولم يحدد تاريخ المباراة إلا أن الصحافة الإيطالية توقعت إقامتها في يناير 2022.

وتوج يوفنتوس بلقب النسخة الأولى في السعودية على حساب فريق ميلان، بفوزه عليه بهدف وحيد "ذهبي" أحرزه نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 61 من عمر المباراة النهائية التي جمعتهما في مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، بمدينة. قبل أن يخسر "البيانكونيري" النسخة التالية أمام لاتسيو.

واستعاد يوفنتوس اللقب في العام 2020 بفوزه على نابولي في النسخة التي أقيمت على استاد "مابي" في مدينة "ريجو إيميليا" الإيطالية، بسبب فيروس كورونا.

وسيعود رونالدو مرة أخرى إلى السعودية، في حال استمر مع يوفنتوس، في ظل التكهنات حول مغادرته ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

المصدر: وكالات