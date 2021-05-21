"الفيفا" يوافق على دراسة مقترح السعودية بشأن كأس العالم لكرة القدم

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على دراسة مقترح سعودي بإقامة كأس العالم لكرة القدم للرجال والسيدات كل عامين، بدلا من النظام المعمول به حاليا بإقامة المسابقة كل 4 أعوام.

وصوت أعضاء الكونغرس خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ71 لـ"الفيفا"، التي عقدت اليوم الجمعة، حيث نال الاقتراح السعودي موافقة 166 صوتا، مقابل 22 صوتا غير مؤيد.

أعضاء كونجرس «فيفا» يصوتون في الاجتماع الـ71 بالموافقة على مقترح الاتحاد السعودي بدراسة جدوى إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بـ166 صوتا، و«فيفا» يعتمد المقترح رسميا. pic.twitter.com/lXUOno3w0p — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) May 21, 2021

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وحسب لوائح "الفيفا"، سيتم دارسة المقترح عقب موافقة أغلبية المجلس عليه.

المصدر: الاتحاد الدولي لكرة القدم