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"الفيفا" يوافق على دراسة مقترح السعودية بشأن كأس العالم لكرة القدم

الرياضة

Sputnik
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وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على دراسة مقترح سعودي بإقامة كأس العالم لكرة القدم للرجال والسيدات كل عامين، بدلا من النظام المعمول به حاليا بإقامة المسابقة كل 4 أعوام.

وصوت أعضاء الكونغرس خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ71 لـ"الفيفا"، التي عقدت اليوم الجمعة، حيث نال الاقتراح السعودي موافقة 166 صوتا، مقابل 22 صوتا غير مؤيد.

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وحسب لوائح "الفيفا"، سيتم دارسة المقترح عقب موافقة أغلبية المجلس عليه. 

المصدر: الاتحاد الدولي لكرة القدم

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