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شكوك حول مشاركة قائد مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي

الرياضة

شكوك حول مشاركة قائد مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي
AFP PETER POWELL
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قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الجمعة إن المدافع هاري ماغواير قد يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع القادم في ظل عدم تعافيه بشكل كامل من إصابة في أربطة الكاحل.

وأصيب المدافع الدولي الإنجليزي ماغواير، الذي شارك في 34 مباراة مع يونايتد صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، خلال الانتصار 3-1 خارج الديار على أستون فيلا في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأبلغ سولشاير الصحفيين: "إنه يمشي على قدميه، لكن الطريق ما زال طويلا من المشي إلى الركض".

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وأضاف: "لكي أكون أمينا، لا أعتقد أننا سنراه في جدانسك، لكني سأمنحه حتى مساء الثلاثاء في آخر حصة تدريبية لأقرر ما إذا كان بإمكانه اللعب. الأربطة تستغرق وقتا في التعافي".

وتابع: "إنه قائد وقبل عودة الجماهير كان بوسعكم جميعا سماع صوته في الملعب. سيأتي معنا إلى جدانسك وسيكون في غرفة الملابس وسيتأكد من استعداد الجميع للنهائي".

ويلتقي يونايتد مع فياريال في النهائي في جدانسك يوم 26 مايو.

المصدر: "رويترز"

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