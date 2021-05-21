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الاتحاد الإنجليزي يتهم تشيلسي وليستر بسوء السلوك

الرياضة

الاتحاد الإنجليزي يتهم تشيلسي وليستر بسوء السلوك
AFP CATHERINE IVILL
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اتهم الاتحاد الإنجليزي فريقي تشيلسي وليستر سيتي بسوء السلوك، عقب المشاجرة الجماعية التي حدثت بين لاعبي الفريقين في الدوري الممتاز خلال مباراة الفريقين في الجولة 37، الثلاثاء الماضي

وقال الاتحاد في بيان رسمي: "تم اتهام تشيلسي وليستر بخرق قاعدة الاتحاد الإنجليزي رقم E20.1، بعد مباراة الفريقين في الدوري يوم الثلاثاء 18 مايو 2021".

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وأضاف: "الناديان فشلا في التأكد من أن لاعبيهما ومسؤولي الناديين تصرفوا بطريقة منظمة، أو امتنعوا عن السلوك الاستفزازي خلال الدقيقة 93".

واختتم الاتحاد الإنجليزي: "أمام كل من تشيلسي وليستر سيتي حتى الثلاثاء 25 مايو 2021، لتقديم ردود على هذا الاتهام".

وجاء ذلك بعد أن شهدت المباراة مشاجرة جماعية، إثر كرة مشتركة بين ريكاردو بيريرا (ليستر سيتي) وبنجامين بن تشيلويل (تشيلسي) في الدقيقة 92 من المباراة.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز تشيلسي على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

المصدر: "وكالات"

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