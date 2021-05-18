تشيلسي يثأر من ليستر سيتي ويعزز حظوظه في المشاركة بدوري الأبطال
اقترب تشيلسي من ضمان تأهله لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد فوزه الثمين على ضيفه ليستر سيتي 2-1 يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل هدفي "البلوز"، الألماني أنتونيو روديغر والإيطالي جورجينيو من ركلة جزاء في الدقيقتين 47 و66 على الترتيب، فيما أحرز النيجيري كيليتشي إيهياناتشو هدف ليستر الوحيد في الدقيقة الـ76 من عمر اللقاء.
📈 @ChelseaFC move into third 📈#CHELEIpic.twitter.com/sYt7ugwPbO— Premier League (@premierleague) May 18, 2021
وثأر تشيلسي من خسارته أمام ليستر بهدف دون رد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم السبت الماضي.
تشيلسي 2-1 ليستر سيتي— Dr (@LiveBall24) May 18, 2021
أهداف المباراة #CHELEI
pic.twitter.com/lfluVNu3ow
ورفع تشيلسي رصيده إلى 67 نقطة وصعد إلى المركز الثالث على حساب ليستر الذي توقف رصيده عند 66 نقطة، وأصبح مهددا بفقدان المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حال فاز ليفربول على مضيفه بيرنلي يوم الأربعاء.
المصدر: RT