تشيلسي يثأر من ليستر سيتي ويعزز حظوظه في المشاركة بدوري الأبطال

اقترب تشيلسي من ضمان تأهله لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد فوزه الثمين على ضيفه ليستر سيتي 2-1 يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي "البلوز"، الألماني أنتونيو روديغر والإيطالي جورجينيو من ركلة جزاء في الدقيقتين 47 و66 على الترتيب، فيما أحرز النيجيري كيليتشي إيهياناتشو هدف ليستر الوحيد في الدقيقة الـ76 من عمر اللقاء.

وثأر تشيلسي من خسارته أمام ليستر بهدف دون رد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم السبت الماضي.

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ورفع تشيلسي رصيده إلى 67 نقطة وصعد إلى المركز الثالث على حساب ليستر الذي توقف رصيده عند 66 نقطة، وأصبح مهددا بفقدان المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حال فاز ليفربول على مضيفه بيرنلي يوم الأربعاء.

المصدر: RT