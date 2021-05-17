ليفربول يتغنى بهدف محمد صلاح: "من لمسة واحدة للملك المصري" (فيديو)

ما زال فريق ليفربول يعيش أجواء احتفالية كبيرة بعد الفوز الثمين على مضيفه وست بروميتش ألبيون 2-1، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ36 من "البريميرليغ".

ورغم تقدم أصحاب الأرض في النتيجة، قلب ليفربول الطاولة رأسا على عقب بتسجيله هدفين متتاليين ليخرج بنقاط المباراة الثلاث وينعش آماله في إنهاء الدوري ضمن المربع الذهبي والتأهل لدوي أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل لفريق ليفربول من لمسة واحدة بعد تمريرة من زميله السنغالي ساديو ماني، فيما تكفل الحارس البرازيلي أليسون بيكر بهدف "الريدز" الثاني برأسية متقنة في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وأعاد الحساب الرسمي لفريق ليفربول باللغة العربية في "تويتر" اليوم الاثنين نشر هدفي صلاح وبيكر، وعلق على هدف النجم المصري: "هدف من اللمسة الأولى على طريقة الملك المصري محمد صلاح الخاصة".

من اللمسة الأولى وعلى طريقة الملك المصري @MoSalah الخاصة ☄️👑 pic.twitter.com/SpXpmAUC65 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 17, 2021

هدف محمد صلاح ضد ويست بروميتش

ويرفع رصيده إلى 22 هدف#محمد_صلاحpic.twitter.com/scXPq72o52 — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) May 16, 2021

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ورفع صلاح رصيده إلى 22 هدفا وتصدر قائمة هدافي "البريميرليغ" بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

المصدر: RT