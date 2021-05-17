 
مباشر

ليفربول يتغنى بهدف محمد صلاح: "من لمسة واحدة للملك المصري" (فيديو)

الرياضة

ليفربول يتغنى بهدف محمد صلاح:
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qf39

ما زال فريق ليفربول يعيش أجواء احتفالية كبيرة بعد الفوز الثمين على مضيفه وست بروميتش ألبيون 2-1، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ36 من "البريميرليغ".

ورغم تقدم أصحاب الأرض في النتيجة، قلب ليفربول الطاولة رأسا على عقب بتسجيله هدفين متتاليين ليخرج بنقاط المباراة الثلاث وينعش آماله في إنهاء الدوري ضمن المربع الذهبي والتأهل لدوي أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل لفريق ليفربول من لمسة واحدة بعد تمريرة من زميله السنغالي ساديو ماني، فيما تكفل الحارس البرازيلي أليسون بيكر بهدف "الريدز" الثاني برأسية متقنة في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وأعاد الحساب الرسمي لفريق ليفربول باللغة العربية في "تويتر" اليوم الاثنين نشر هدفي صلاح وبيكر، وعلق على هدف النجم المصري: "هدف من اللمسة الأولى على طريقة الملك المصري محمد صلاح الخاصة".

إقرأ المزيد
"معجزة كروية".. الحارس البرازيلي أليسون يسجل هدف الفوز لليفربول في الثواني الأخيرة! (فيديو)

ورفع صلاح رصيده إلى 22 هدفا وتصدر قائمة هدافي "البريميرليغ" بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا