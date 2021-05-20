بالفيديو.. "الفيفا" يتغنى بأهداف محمد صلاح في شباك البرازيل ونيوزيلندا وبيلاروس

نشر الحساب الرسمي باللغة العربية للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في "تويتر"، فيديو للأهداف الثلاثة التي سجلها المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال أولمبياد لندن 2012.

وأرفق "الفيفا" الفيديو بعبارة: "3 أهداف رائعة لنجم منتخب الفراعنة محمد صلاح خلال مشاركته الأولى في الألعاب الأولمبية في لندن 2012".

وتساءل "الفيفا": "هل سنشاهد صلاح يسجل مجددا في أولمبياد طوكيو؟".

3⃣ أهداف رائعة لنجم 🇪🇬 منتخب الفراعنة @Pharaohs محمد صلاح @MoSalah خلال مشاركته الأولى في الألعاب الأوليمبية في لندن 2012! 🤩



هل سنشاهد صلاح يُسجّل مجدداً في طوكيو @Tokyo2020؟ 🤔 https://t.co/fx7uOfeOPv — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) May 20, 2021

إقرأ المزيد

ولم يرد نادي ليفربول حتى الآن على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن ضم صلاح لقائمة المنتخب الأولمبي المصري المشاركة في طوكيو.

يذكر أن صلاح سجل 3 أهداف خلال مسابقة كرة القدم بأولمبياد لندن 2012، في شباك كل من البرازيل ونيوزيلندا وبيلاروس، ليساهم بشكل كبير بتجاوز منتخب "الفراعنة" لدور المجموعات قبل أن يخسر أمام اليابان بثلاثية نظيفة في الدور ربع النهائي.

المصدر: fifacom_a/twitter