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بالفيديو.. "الفيفا" يتغنى بأهداف محمد صلاح في شباك البرازيل ونيوزيلندا وبيلاروس

الرياضة

بالفيديو..
صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم في فيسبوك
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نشر الحساب الرسمي باللغة العربية للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في "تويتر"، فيديو للأهداف الثلاثة التي سجلها المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال أولمبياد لندن 2012.

وأرفق "الفيفا" الفيديو بعبارة: "3 أهداف رائعة لنجم منتخب الفراعنة محمد صلاح خلال مشاركته الأولى في الألعاب الأولمبية في لندن 2012".

وتساءل "الفيفا": "هل سنشاهد صلاح يسجل مجددا في أولمبياد طوكيو؟".

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ولم يرد نادي ليفربول حتى الآن على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن ضم صلاح لقائمة المنتخب الأولمبي المصري المشاركة في طوكيو.

يذكر أن صلاح سجل 3 أهداف خلال مسابقة كرة القدم بأولمبياد لندن 2012، في شباك كل من البرازيل ونيوزيلندا وبيلاروس، ليساهم بشكل كبير بتجاوز منتخب "الفراعنة" لدور المجموعات قبل أن يخسر أمام اليابان بثلاثية نظيفة في الدور ربع النهائي.

المصدر: fifacom_a/twitter

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