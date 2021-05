بيرلو يحسم أمره بعد اقتحامه قائمة خاصة في يوفنتوس

Happy 42nd Birthday to Juventus coach, Andrea Pirlo 🎉



The former Brescia, AC Milan & Juventus midfielder won:

🏆 1x World Cup

🏆 2x #UCL

🏆 6x Serie A

🏆 2x Coppa Italia

🏆 3xItalian Super Cup

🏆 1x FIFA Club World Cup

🏆 2x UEFA Super Cup

🏅3x Serie A midfielder of the year pic.twitter.com/KbOusJdFEz