بيرلو يحسم أمره بعد اقتحامه قائمة خاصة في يوفنتوس

نجح أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، في قيادة فريقه للتتويج بلقب كأس إيطاليا، الأربعاء، بعد الفوز على أتالانتا بنتيجة 2-1.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بيرلو بات رابع مدرب في يوفنتوس، يفوز بلقب كأس إيطاليا كلاعب وكمدرب، بعد كل من لويس مونتي، وكارلو بارولا، ودينو زوف.

وتمكن بيرلو من التتويج بلقبين في أول موسم له كمدرب وفي أول موسم له مع اليوفي بلقب كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.

Happy 42nd Birthday to Juventus coach, Andrea Pirlo 🎉



The former Brescia, AC Milan & Juventus midfielder won:

🏆 1x World Cup

🏆 2x #UCL

🏆 6x Serie A

🏆 2x Coppa Italia

🏆 3xItalian Super Cup

🏆 1x FIFA Club World Cup

🏆 2x UEFA Super Cup

🏅3x Serie A midfielder of the year pic.twitter.com/KbOusJdFEz — Lovefootball.ng (@lovefootballng) May 19, 2021

إقرأ المزيد

وقال بيرلو لشبكة "راي سبورت" إن هدفه هو الاستمرار مع النادي الذي يعشقه بعدما قاده إلى لقب كأس إيطاليا.

ولم يسر الموسم الأول لبيرلو مع يوفنتوس كما كان يتمنى إذ فشل الفريق في الدفاع عن لقب الدوري وسيدخل الجولة الأخيرة من البطولة ومصيره في إنهاء الموسم في المربع الذهبي معلقا بنتائج مباريات أخرى.

وأضاف بيرلو: "كنا نملك الرغبة للفوز وحصد اللقب على الرغم من الموسم السلبي. النادي سيقرر استمراري من عدمه لكني أود البقاء لأنني أحب التدريب وأحب هذا النادي وهو ما منحني المتعة. هدفي هو الاستمرار".

المصدر: "وكالات"