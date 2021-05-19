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باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا على حساب موناكو (فيديو)

الرياضة

باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا على حساب موناكو (فيديو)
AFP FRANCK FIFE
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توج باريس سان جيرمان بكأس فرنسا لكرة القدم، بعد تغلبه على موناكو بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب "دي فرانس" في العاصمة باريس يوم الأربعاء.

وسجل هدفي سان جيرمان، الأرجنتيني ماورو إيكاردي وكيليان مبابي في الدقيقتين 19 و81 على الترتيب.

وهذه المرة الـ14 التي يتوج فيها سان جيرمان بالكأس المحلية، ليعزز تصدره لقائمة أكثر الأندية تتويجا بكأس فرنسا.

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في المقابل، فشل موناكو في تحقيق لقبه السادس في المسابقة بعد 30 عاما على تحقيقه لقبه الأخير عام 1991.

المصدر: RT

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