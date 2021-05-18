فيدرر يودع بطولة جنيف من الدور الثاني (فيديو)

ودع السويسري روجر فيدرر منافسات بطولة جنيف الدولية لكرة المضرب اليوم الثلاثاء من الدور الثاني، بعد هزيمته أمام الإسباني بابلو أندوخاو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وفشل فيدرر في الظهور بمستوى مميز خلال المباراة، وخسر بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 4-6 و6-4 و4-6.

Well played, gents 👏



Pablo Andujar defeats Roger Federer 6-4, 4-6, 6-4. #GenevaOpenpic.twitter.com/RQT6aFgvH6 — ATP Tour (@atptour) May 18, 2021

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وتعد الخسارة هي الأولى لفيدرر في بطولة جنيف، بعد أن حقق 11 انتصارا، كما أنها الخسارة الأولى للاعب المخضرم في سويسرا بعد 32 فوزا متتاليا، وتعود آخر خسارة لفيدرر في بلده قبل 8 سنوات.

وتعتبر مشاركة فيدرر في البطولة، هي الثانية فقط هذا العام، بعد مشاركته في بطولة الدوحة التي خرج من دورها الربع نهائي، وغيابه عن اللعب لأكثر من عام بسبب إصابة الركبة.

المصدر: وكالات