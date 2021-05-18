فافرينكا ينسحب من بطولة رولان غاروس للتنس

نقلت وكالة رويترز عن مصدر تأكيده أن السويسري ستانيسلاس فافرينكا انسحب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس هذا العام لعدم اكتمال تعافيه من عملية جراحية لقدمه اليسرى أجراها في مارس الماضي.

وكان فافرينكا، البالغ 36 عاما، توج بلقب فرنسا المفتوحة في ملاعب رولان غاروس الرملية في 2015، لكنه لم يشارك في أي بطولة منذ مارس الماضي.

وبعد ذلك خضع اللاعب، المتوج بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى والمصنف الثالث عالميا سابقا، لعملية جراحية بسيطة في القدم اليسرى، وقال وقتها إنه سيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع فقط.

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وخلال هذه الفترة نشر فافرينكا، المصنف 24 عالميا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدة صور وفيديوهات من مقره في موناكو، لكن المصدر قال إنه لن يكون جاهزا للمشاركة في فرنسا المفتوحة التي ستنطلق في 30 مايو الجاري.

وأضاف المصدر أن فافرينكا سيعمل بعد ذلك على العودة خلال موسم الملاعب الرملية قبل انطلاق بطولة ويمبلدون الكبرى في 28 يونيو.

ولم يتسن على الفور الاتصال بفريق فافرينكا أو بفرنسا المفتوحة للتعليق.

المصدر: رويترز