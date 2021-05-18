 
مباشر
عاجل
الضفة الغربية.. اشتباكات عنيفة في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم وسلفيت

فافرينكا ينسحب من بطولة رولان غاروس للتنس

الرياضة

فافرينكا ينسحب من بطولة رولان غاروس للتنس
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qf8s

نقلت وكالة رويترز عن مصدر تأكيده أن السويسري ستانيسلاس فافرينكا انسحب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس هذا العام لعدم اكتمال تعافيه من عملية جراحية لقدمه اليسرى أجراها في مارس الماضي.

وكان فافرينكا، البالغ 36 عاما، توج بلقب فرنسا المفتوحة في ملاعب رولان غاروس الرملية في 2015، لكنه لم يشارك في أي بطولة منذ مارس الماضي.

وبعد ذلك خضع اللاعب، المتوج بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى والمصنف الثالث عالميا سابقا، لعملية جراحية بسيطة في القدم اليسرى، وقال وقتها إنه سيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع فقط.

إقرأ المزيد
نادال يعادل رقم دجوكوفيتش في الماسترز بلقب عاشر في إيطاليا
نادال يعادل رقم دجوكوفيتش في الماسترز بلقب عاشر في إيطاليا

وخلال هذه الفترة نشر فافرينكا، المصنف 24 عالميا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدة صور وفيديوهات من مقره في موناكو، لكن المصدر قال إنه لن يكون جاهزا للمشاركة في فرنسا المفتوحة التي ستنطلق في 30 مايو الجاري.

وأضاف المصدر أن فافرينكا سيعمل بعد ذلك على العودة خلال موسم الملاعب الرملية قبل انطلاق بطولة ويمبلدون الكبرى في 28 يونيو.

ولم يتسن على الفور الاتصال بفريق فافرينكا أو بفرنسا المفتوحة للتعليق.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا