مصر.. مرتضى منصور يهدد وزير الرياضة ويعترف بـ3 مخالفات مالية (فيديو)

نشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق فيديو عبر حسابه في "يوتيوب" اليوم الثلاثاء، وهاجم وزير الرياضة المصري أشرف صبحي واللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أصدرت قرارا العام الماضي بعزل منصور بسبب وجود شبهة فساد مالي، وتكليف لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك لحين إجراء انتخابات جديدة.

وقال منصور خلال الفيديو: "أعد لك مفاجأة يا أشرف يا صبحي، وستكون في الفيديو القادم، سيجعل كيانك يسقط، ولو الحكومة محترمة ستجعلك تذهب للمنزل، وهذا الأمر ليس له علاقة بشخصي، ولكن هناك مفاجأة وراء السبب الحقيقي للغل الذي تحمله لي".

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وأضاف: "أنا بالفعل ارتكبت 3 مخالفات مالية من أصل 60 مخالفة في 3 تقارير، وأعترف بهم، المخالفة الأولى هي خطأ إجرائي في صرف شيكات للمقاولون العرب، والإدارة المالية كانت السبب في المشكلة، وقمت بفصلهم من العمل، وأعادهم عماد عبد العزيز".

وواصل: "المخالفة الثانية، وصل الكهرباء جاء بمبلغ 44 ألف جنيه، وهناك ولد كان يعمل في النادي صرف لهم المبلغ مرة بأصل الإيصال ومرة بالصورة".

وتابع: "المخالفة الثالثة، موظف شركة جاء ليقوم بتركيب لافتات في النادي، وأخبرني أن تكلفتها مليون و200 ألف جنيه، وتم صرف مبلغ مليون و900 ألف من خزينة النادي، والموظف أخذ 200 ألف جنيه في يده، وأنا قمت بتحويل المسؤولين عن الواقعة للنيابة العامة".

وأضاف: "أنا أشرف من الجميع، أعترف بتلك المخالفات لأن الراعي مسؤول عن راعيته، ولن أتبرأ من ذنبي، ولكن أين باقي المخالفات؟ ولماذا لم يتم التحقيق فيها؟".

وتابع: "حاليا أجهز ملفا مكونا من 108 صفحات، مستند فيه للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وميثاق اللجنة الأولمبية، وهناك ملف آخر عن التنمر الذي تعرضت له أنا وشيكابالا لاعب الزمالك، وتركي آل الشيخ (الرئيس الشرفي للنادي الأهلي السابق)، بالإضافة إلى ملف آخر عن حسن مصطفى (رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد)".

وأضاف: "هذا الملف سيتم ترجمته للغة الإنجليزية، سيسافر مع وفد على أعلى مستوى، سيتم تسليمه باليد للفيفا".

وهدد قائلا: "أقول لأشرف صبحي وزير الرياضة، أمامك فرصة أسبوع حتى يتم تجهيز الملف، أن تعيد الشرعية لنادي الزمالك وكرامته، لديك فرصة ذهبية، لأن هذا الملف لو تم تسليمه للفيفا من الممكن أن يضر الكرة المصرية، وأنت من ستتحمل ذلك".

واستكمل: "أمامك فرصة لكي تصحح الخطأ الكبير الذي حدث، هذا ليس خطأ في حقي، أنا رئيس الزمالك التاريخي مثلما تردد الجماهير".

واختتم: "حققت بطولات لم يحققها أحد، نصف ألقاب الدوري كانت في وجودي، منذ أن كنت عضوا في مجلس إدارة كمال درويش الذي لم يكن يتحدث أبدا، وأنا كنت مشرفا على الكرة".

المصدر: قناة مرتضى منصور في "يوتيوب"