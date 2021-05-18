الشرطة الفرنسية تنقذ نيمار من مختل نفسيا

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الاثنين، أن الشرطة الفرنسية أنقذت البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، من محاولة اقتحام منزله من قبل شخص غريب تبين لاحقا أنه مختل نفسيا.

وقالت الصحيفة أنه تم القبض على هذا الشخص، وتبين أنه لا يتمتع بكامل أهليته العقلية، قبل أن يتم إيداعه في مستشفى للأمراض النفسية.

وحاول الشخص الغريب اقتحام فيلا نيمار الواقعة في بلدة لا سيل سان كلاود، عبر تسلق السور المحيط بها، عند الساعة 1:30 فجر الأحد، قبل أن يتم رصده من قبل آمن منزل اللاعب البرازيلي.

INFO L'ÉQUIPE - Un homme interpellé après s'être introduit dans la propriété de Neymar



L'intrus avait été mis en fuite par le service de sécurité de la star brésilienne après avoir réussi à escalader le mur de sa propriété https://t.co/7DbfkywSflpic.twitter.com/uslN0eGI1M — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 17, 2021

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وتمكن الدخيل من الاقتراب على بعد أمتار قليلة من الباب الأمامي لفيلا نيمار، قبل أن يتم القبض عليه.

وبرر هذا الشخص تصرفه، بأنه كان يحاول نقل "رسائل دينية" إلى اللاعب البرازيلي.

ويلعب نيمار في صفوف بي إس جي، منذ صيف 2017، وقام مؤخرا بتمديد تعاقده لثلاثة مواسم إضافية، حتى صيف 2025.

المصدر: lequipe