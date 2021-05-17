رسميا.. باريس سان جيرمان يحصن نجمه بعقد جديد

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم الاثنين تمديد عقد نجمه الألماني يوليان دراكسلر لثلاثة مواسم أخرى.

وانضم اللاعب البالغ 27 عاما إلى سان جيرمان من فولفسبورغ الألماني في يناير 2017 وكان يقترب من الشهر الأخير في تعاقده الحالي قبل أن يتوصل لاتفاق جديد سيبقيه حتى 30 يونيو 2024.

✍️ يسعد @PSG_arab الإعلان عن تمديد عقد جوليان دراكسلر لثلاثة مواسم أخرى.



وهكذا، أصبح لاعب الوسط الذي انتقل إلى نادي العاصمة في يناير 2017، مرتبطاً بباريس سان جيرمان حتى 30 يونيو 2024. 🔴🔵#Draxler2024pic.twitter.com/m1990sspA9 — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) May 17, 2021

وحصد دراكسلر، الفائز مع ألمانيا بكأس العالم 2014، ثلاثة ألقاب للدوري الفرنسي وثلاثة ألقاب لكأس فرنسا وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة خلال مسيرته مع سان جيرمان.

إقرأ المزيد

وغاب دراكسلر نحو شهرين بسبب الإصابة في وقت سابق من الموسم الحالي لكنه شارك بانتظام في المرحلة الأخيرة من حملة المنافسة على اللقب مع فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وسجل اللاعب الألماني أربعة أهداف في 34 مباراة في كل المسابقات مع سان جيرمان هذا الموسم، و24 هدفا إجمالا في 172 مباراة خلال مسيرته مع النادي الباريسي.

المصدر: رويترز