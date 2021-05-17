تير شتيغن يغيب عن المنتخب الألماني في أمم أوروبا بسبب الإصابة

سيغيب مارك-أندريه تير شتيغن، حارس ألمانيا عن بطولة أوروبا لكرة القدم الشهر المقبل، بعد أن أعلن ناديه برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، أنه سيحتاج إلى جراحة بالركبة.

وخاض الحارس البالغ 29 عاما مباراة كاملة خلال خسارة برشلونة بملعبه 2-1 أمام سيلتا فيغو، أمس الأحد، والتي قضت على آمال الفريق الكتالوني في المنافسة على لقب "الليغا" قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم.

الحارس مارك أندريه تير شتيغن يخضع يوم الخميس لإجراء علاجي على الركبة اليمنى في مالمو السويدية، تحت إشراف الدكتور هكان ألفريدسون وأطباء نادي برشلونة pic.twitter.com/RWbn8lAthA — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 17, 2021

وقال تير شتيغن عبر حسابه في "إنستغرام": "قررت مع الفريق الطبي للنادي الخضوع لتدخل جراحي تكميلي بالركبة، وأنا حزين للغياب عن بطولة أوروبا 2020 هذا الصيف مع ألمانيا".

وأضاف: "للمرة الأولى خلال سنوات عديدة سأكون مشجعا لمنتخب بلادي، وأتمنى أن يتوج باللقب".

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ومن المتوقع أن يبدأ حارس بايرن ميونيخ، مانويل نوير، أساسيا في بطولة أوروبا عندما تنافس ألمانيا ضمن المجموعة السادسة مع هنغاريا والبرتغال وبطلة العالم فرنسا.

وتخوض ألمانيا مباراتها الأولى ضد فرنسا يوم 15 يونيو في ميونيخ.

المصدر: رويترز