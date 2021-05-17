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تير شتيغن يغيب عن المنتخب الألماني في أمم أوروبا بسبب الإصابة

الرياضة

تير شتيغن يغيب عن المنتخب الألماني في أمم أوروبا بسبب الإصابة
Reuters Albert Gea
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سيغيب مارك-أندريه تير شتيغن، حارس ألمانيا عن بطولة أوروبا لكرة القدم الشهر المقبل، بعد أن أعلن ناديه برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، أنه سيحتاج إلى جراحة بالركبة.

وخاض الحارس البالغ 29 عاما مباراة كاملة خلال خسارة برشلونة بملعبه 2-1 أمام سيلتا فيغو، أمس الأحد، والتي قضت على آمال الفريق الكتالوني في المنافسة على لقب "الليغا" قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم.

وقال تير شتيغن عبر حسابه في "إنستغرام": "قررت مع الفريق الطبي للنادي الخضوع لتدخل جراحي تكميلي بالركبة، وأنا حزين للغياب عن بطولة أوروبا 2020 هذا الصيف مع ألمانيا".

وأضاف: "للمرة الأولى خلال سنوات عديدة سأكون مشجعا لمنتخب بلادي، وأتمنى أن يتوج باللقب".

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ومن المتوقع أن يبدأ حارس بايرن ميونيخ، مانويل نوير، أساسيا في بطولة أوروبا عندما تنافس ألمانيا ضمن المجموعة السادسة مع هنغاريا والبرتغال وبطلة العالم فرنسا.

وتخوض ألمانيا مباراتها الأولى ضد فرنسا يوم 15 يونيو في ميونيخ.

المصدر: رويترز

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