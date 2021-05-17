 
مباشر

بالفيديو.. تحرك داخل منزل رونالدو في إيطاليا يعزز شائعات مغادرته يوفنتوس (تقرير)

الرياضة

بالفيديو.. تحرك داخل منزل رونالدو في إيطاليا يعزز شائعات مغادرته يوفنتوس (تقرير)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qez5

ذكرت صحيفة "فوتبول إيطاليا" في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، قريب من مغادرة صفوف "السيدة العجوز" عقب نهاية الموسم الجاري.

ونشرت الصحيفة الإيطالية مقطع فيديو يظهر فيه بعض الرجال وهم ينقلون سيارات رونالدو من منزله في تورينو، على شاحنة تتبع لشركة "Rodo Cargo" البرتغالية ومقرها في العاصمة لشبونة.

وأوضحت الصحيفة أن وصول هذه السيارات في عام 2018 كان علامة على انتقال رونالدو إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد، مضيفة أن رؤية السيارات تغادر منزله تؤكد شائعات قرب رحيله عن تورينو. 

إقرأ المزيد
رونالدو يخالف التوقعات ويختار وجهة مستقبلية مفاجئة (صحيفة)
رونالدو يخالف التوقعات ويختار وجهة مستقبلية مفاجئة (صحيفة)
إقرأ المزيد
وكيل رونالدو يعلق على الأنباء حول عودته إلى لشبونة
وكيل رونالدو يعلق على الأنباء حول عودته إلى لشبونة

وكانت دولوريس أفيرو، والدة رونالدو، قالت إنها ستحاول إقناع نجلها بالعودة إلى صفوف سبورتينغ لشبونة، لكن وكيله خورخي مينديز استبعد إمكانية اتخاذ هذه الخطوة.

وغادر البرتغالي رونالدو عاصمة بلاده لشبونة وهو في سن الـ17 عاما، حيث انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومنه إلى ريال مدريد الإسباني، ثم إلى يوفنتوس الإيطالي.

المصدر: football-italia.net

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا