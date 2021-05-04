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رونالدو يخالف التوقعات ويختار وجهة مستقبلية مفاجئة (صحيفة)

الرياضة

رونالدو يخالف التوقعات ويختار وجهة مستقبلية مفاجئة (صحيفة)
Reuters /Massimo Pinca
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كشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، عن وجهة كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي البالغ 36 عاما، بعد انتهاء عقده مع "السيدة العجوز" صيف العام المقبل.

وحسب الصحيفة البرتغالية، فإن رونالدو قرر استكمال عقده الحالي مع يوفنتوس، ومن ثم العودة إلى نادي طفولته، سبورتينغ لشبونة، والذي رحل عنه قبل 18 عاما.

وأضاف التقرير، أن رونالدو ينوي اللعب بقميص لشبونة لمدة موسمين قبل اعتزاله كرة القدم وهو في سن الـ39 عاما.

ويأتي ذلك، بخلاف العديد من التقارير التي راجت مؤخرا، وتشير إلى أن اللاعب قريب من مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان، أو حتى العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد.

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وغادر رونالدو لشبونة وهو في سن الـ17 عاما، حيث انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومنه إلى ريال مدريد الإسباني، ثم إلى يوفنتوس الإيطالي.

المصدر: record.pt 

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