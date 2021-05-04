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شاهد.. ثنائية الجزائري محرز في شباك سان جيرمان بدوري الأبطال

الرياضة

شاهد.. ثنائية الجزائري محرز في شباك سان جيرمان بدوري الأبطال
Reuters Phil Noble
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سجل الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي هدفين في المباراة التي جمعت فريقه مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل محرز هدفيه في الدقيقتين 11 و63 من عمر المباراة التي استضافها ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي.

وانتهت المباراة بفوز السيتي بهدفين نظيفين.

وبهذا الفوز الثمين، تأهل مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1، عقب فوز السيتي في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بنتيجة 2-1.

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المصدر: RT

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