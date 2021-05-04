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ثنائية محرز تقود السيتي لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه على حساب سان جيرمان (فيديو)

الرياضة

ثنائية محرز تقود السيتي لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه على حساب سان جيرمان (فيديو)
AFP Paul ELLIS
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تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء بإياب نصف نهائي المسابقة القارية.

وتألق الجزائري رياض محرز نجم السيتي بتسجيله هدفي فريقه في الدقيقتين 11 و63.

وأنهى سان جيرمان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد نجمه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة الـ69 عقب تدخله العنيف على البرازيلي فيرناندينيو قائد السيتي. 

وبهذا الفوز الثمين، تأهل مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1، عقب فوز السيتي في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بنتيجة 2-1.

المصدر: RT

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