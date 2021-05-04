بعد هدفيه في شباك سان جيرمان.. محرز يحقق أرقاما تاريخية في دوري الأبطال (فيديو)
حقق الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي العديد من الأرقام التاريخية بعد تسجيله ثنائية فريقه في شباك باريس سان جيرمان ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتألق محرز بتسجيله هدفي اللقاء في الدقيقتين 11 و63.
وكان النجم الجزائري قد سجل هدف الفوز لفريقه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في باريس (2-1).
وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، أصبح محرز ثاني لاعب يسجل لفريق إنجليزي ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري الأبطال، بعد السنغالي ساديو ماني رفقة ليفربول في موسم (2017- 2018).
2 - Riyad Mahrez is only the second player to score in both legs of a Champions League semi-final tie for an English club after Sadio Mané in 2017-18. Valuable.— OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2021
Only two players have scored in both legs of a Champions League semi-final for a Premier League club:— Squawka Football (@Squawka) May 4, 2021
🇸🇳 Sadio Mané (2018)
🇩🇿 Riyad Mahrez (2021)#UCLpic.twitter.com/BixsvgLBr2
كما سجل رياض محرز هدفه العاشر في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي لاعب جزائري آخر طوال تاريخ المسابقة.
Riyad Mahrez has now scored more Champions League goals (9) than any other Algerian player in the competition's history.— William Hill (@WilliamHill) May 4, 2021
Back-to-back semi-final goals. #UCLpic.twitter.com/vE7tAU7ryH
وأصبح محرز أول لاعب عربي في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في ذهاب وإياب نصف نهائي المسابقة القارية.
رياض محرز أصبح أول لاعب عربي في التاريخ يُسجل في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا— E P L W O R L D (@EPLworld) May 4, 2021
فخر 😍🇩🇿 pic.twitter.com/aZ2iwBGwkd
كما أصبح محرز أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل ثنائية في مباراة في نصف نهائي دوري الأبطال.
Реактивный забег Зинченко, классная передача – и Марез вывел «Сити» вперед. 1:0 ⚽️— Матч ТВ (@MatchTV) May 4, 2021
Ребята Гвардиолы сразу взялись за дело:https://t.co/CnOeNr3U0kpic.twitter.com/5KWVTQXhFF
Мареееез сделал дубль! Похоже, это приговор для «ПСЖ» 💥 pic.twitter.com/pqCe5SjB4m— Матч ТВ (@MatchTV) May 4, 2021
وأصبح محرز ثالث لاعب إفريقي يسجل ثنائية في نصف نهائي دوري الأبطال بعد الإيفواري ديديه دروغبا والمصري محمد صلاح نجم ليفربول.
المصدر: شبكة أوبتا للإحصاءات + وكالات