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وست بروميتش ألبيون يصعق ليفربول (فيديو)

الرياضة

وست بروميتش ألبيون يصعق ليفربول (فيديو)
Reuters /RUI VIEIRA
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تقدم فريق وست بروميتش ألبيون على ضيفه ليفربول بهدف مبكر في المباراة بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم الويلزي هال روبسون كانو هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول للقاء.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 60 نقطة.

بينما يشغل فريق وست بروميتش ألبيون المركز التاسع عشر على سلم ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، برصيد 26 نقطة، وهبط رسميا إلى دوري المظاليم.

المصدر: RT 

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