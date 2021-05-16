وست بروميتش ألبيون يصعق ليفربول (فيديو)

تقدم فريق وست بروميتش ألبيون على ضيفه ليفربول بهدف مبكر في المباراة بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم الويلزي هال روبسون كانو هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول للقاء.

ويست بروميتش 1 × 0 ليفربول | هدف اول



رابط البث:https://t.co/0ZtVdjcL6t#بروميتش_ليفربولpic.twitter.com/Rya7lW62P9 — Goool HD Telgram (@HdGoool) May 16, 2021

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 60 نقطة.

بينما يشغل فريق وست بروميتش ألبيون المركز التاسع عشر على سلم ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، برصيد 26 نقطة، وهبط رسميا إلى دوري المظاليم.

المصدر: RT