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شاهد.. محمد صلاح يرد على هاري كين بهدف عالمي

الرياضة

شاهد.. محمد صلاح يرد على هاري كين بهدف عالمي
Reuters /TIM KEETON
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أدرك فريق ليفربول التعادل أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون (1-1) في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم الويلزي هال روبسون كانو هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

ورد النجم المصري محمد صلاح بهدف التعادل، عند الدقيقة 33 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى البعيدة.

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ورفع محمد صلاح رصيده بذلك إلى 22 هدفا وتصدر قائمة هدافي "البريمير ليغ" بالتساوي مع النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 60 نقطة.

بينما يشغل فريق وست بروميتش ألبيون المركز التاسع عشر على سلم ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، برصيد 26 نقطة، وهبط رسميا إلى دوري المظاليم.

المصدر: RT 

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