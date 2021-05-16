هاري كين يرد على محمد صلاح (فيديو)

تقدم فريق توتنهام على ضيفه وولفرهامبتون (1-0) في الشوط الأول للمباراة بينهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل النجم الإنجليزي هاري كين هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

والله هاري كين مهاجم عظيم.. شفلك نادي تحقق معه بطولات.. pic.twitter.com/Jph1AN5VCo — kh9 (@iili3il) May 16, 2021

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وانفرد هاري كين بصدارة ترتيب هدافي "البريمير ليغ" برصيد 22 هدفا، ليفك شراكته مع النجم المصري محمد صلاح، الذي ساهم في فوز فريقه ليفربول على مضيفه مانشستر يونايتد (4-1) بتسجيله هدفا تاريخيا في مرمى "الشياطين الحمر" يوم الخميس الماضي، على ملعب "أولد ترافورد".

وأصبح الفرعون صلاح بذلك أول لاعب يهز شباك مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" بقميص "الريدز" في مسابقتين مختلفتين خلال موسم واحد، منذ 100 سنة، وذلك بعد أن حقق الإنجليزي هاري تشامبيرس هذا الإنجاز في الموسم (1920-1921).

المصدر: RT