 
مباشر
عاجل
نتيناهو: العملية الإسرائيلية في غزة مستمرة بكل قوة

هاري كين يرد على محمد صلاح (فيديو)

الرياضة

هاري كين يرد على محمد صلاح (فيديو)
Reuters /JON SUPER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qer1

تقدم فريق توتنهام على ضيفه وولفرهامبتون (1-0) في الشوط الأول للمباراة بينهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل النجم الإنجليزي هاري كين هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

إقرأ المزيد
صلاح يشعل المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي بهدف
صلاح يشعل المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي بهدف "القرن".. فيديو

وانفرد هاري كين بصدارة ترتيب هدافي "البريمير ليغ" برصيد 22 هدفا، ليفك شراكته مع النجم المصري محمد صلاح، الذي ساهم في فوز فريقه ليفربول على مضيفه مانشستر يونايتد (4-1) بتسجيله هدفا تاريخيا في مرمى "الشياطين الحمر" يوم الخميس الماضي، على ملعب "أولد ترافورد".

وأصبح الفرعون صلاح بذلك أول لاعب يهز شباك مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" بقميص "الريدز" في مسابقتين مختلفتين خلال موسم واحد، منذ 100 سنة، وذلك بعد أن حقق الإنجليزي هاري تشامبيرس هذا الإنجاز في الموسم (1920-1921).

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا