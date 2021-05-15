مدرب منتخب السعودية يختار الأفضل بين رياض محرز ومحمد صلاح

أشاد المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رونار، بالنجم الجزائري رياض محرز، نظرا للمستوى الكبير الذي يقدمه هذا الموسم مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وفوزه بعدة ألقاب.

وقال هيرفي رونار، خلال مقابلة مع برنامج "ضيفنا" على قنوات "الكأس" القطرية، في معرض رده عن سؤال حول هوية أفضل لاعب مغاربي في الوقت الحالي: "بالتأكيد من يحرز ألقابا أكثر، هو رياض محرز. عندما تفرض نفسك في الفريق الأول للسيتي، رغم وجود لاعبين جيدين كثيرين".

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وأوضح المدير الفني السابق لمنتخب المغرب والحالي للسعودي: "اخترت محرز على حساب صلاح، لأنه يتألق في الوقت الحالي، وتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، وحصد لقب الكأس، وليفربول عانى في الموسم الحالي".

وعاد رونار ورد على سؤال حول اختياره محرز على حساب محمد صلاح، رغم أن النجم المصري لديه ألقاب مع ليفربول، قائلا: "لكن الآن وفي الفترة التي نتحدث فيها، ورغم أنني أعشق ليفربول، وهو النادي المفضل لي، فإنه لا يمكن منح لقب الأفضل إلا للاعب واحد، وهو رياض محرز الآن".

وتثير المقارنة بين النجمين محمد صلاح ورياض محرز كثيرا من الجدل، خاصة فيما يتعلق باللقب الشرفي "فخر العرب" الذي تمنحه الجماهير ووسائل الإعلام للنجمين المتألقين، ولو أن النجم الجزائري ارتبط اسمه أكثر بلقب "ساحر العرب"، والفرعون صلاح بـ"فخر العرب".

المصدر: وكالات