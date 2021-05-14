صلاح يرتدي القميص رقم "7" تكريما للطفل جوردان (فيديو)  

قام لاعبو ليفربول بلفتة إنسانية رائعة تجاه الطفل الراحل جوردان بانكس، قبل مباراته ضد مضيفه مانشستر يونايتد (4-2) أمس الخميس، والمؤجلة من الجولة 34 للدوري الإنكليزي الممتاز.

وارتدى لاعبو فريق ليفربول جميعا بما فيهم النجم المصري محمد صلاح قمصانا تحمل رقم "7" واسم جوردان على ظهرها خلال فترة الإحماء على ملعب "أولد ترافورد" قبل المباراة، إحياء لذكرى الطفل جوردان، الذي توفي بشكل مأساوي عن عمر يناهز 9 أعوام في وقت سابق من هذا الأسبوع، إثر إصابته بصاعقة أثناء لعب كرة القدم.

Out to prepare for #MUNLIV in a special shirt tonight ❤️ pic.twitter.com/qsGNODxMof — Liverpool FC (@LFC) May 13, 2021

وقال ليفربول في بيان سابق عبر صفحته على موقع "تويتر": "الجميع في نادي ليفربول لكرة القدم يساندون عائلة وأصدقاء جوردان. أرقد بسلام، جوردان بانكس".

وبدوره، كتب جيمس ميلنر "تغريدة" قال فيها: "ولد مميز رحل في وقت مبكر جدا. أرقد بسلام، جوردان".

В Англии погиб 9-летний футболист – в мальчика попала молния прямо во время матча 🤯



Недавно Джордан Бэнкс прославился на всю страну благотворительным забегом. О подвиге Джордана узнал Джеймс Милнер и записал для него видео. Мальчик как раз болел за «Ливерпуль» 🙌 pic.twitter.com/IQHOxyBA0R — Матч ТВ (@MatchTV) May 14, 2021

وطلبت عائلة جوردان أن يكون رقم "7" هو رقمه المفضل نظرا لأنه كان معروفا بين مشجعي ليفربول باسم "ميني ميلنر"، في إشارة إلى جيمس ميلنر قائد "الريدز".

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وقالت عائلة غوردان في بيان: "توقف عالمنا وفقدنا النجم اللامع ولدنا الجميل جوردان. ضحكته، تلك الابتسامة العذبة والشعر المجعد الذهبي، كان كل شيء لدينا. حكمته تتجاوز سنواته. كان مهتما ومراعيا وكريما ومحبا للغاية. حبنا لا ينتهي. أرقد بسلام أيها الفتى الجميل. نشكركم جميعا على كلماتكم الرقيقة ودعمكم، ولكن كعائلة نطلب منكم احترام رغباتنا وخصوصيتنا".

وكان جوردان من أشد المعجبين بنادي ليفربول وتلقى في وقت سابق من هذا العام رسالة رائعة من جيمس ميلنر نائب قائد الفريق بعد خوض ماراثون خيري تكريما لأحد أفراد الأسرة المقربين الذي انتحر في عام 2018.

وأطلق على التلميذ في مدرسة "ستانلي" الابتدائية لقب "ميلنر الصغير" بعد أن تمكن من الركض لمسافة 30 ميلا خلال فترة 10 أيام.

وأعاد مانشستر يونايتد نشر "تغريدة" ليفربول بشأن تكريم جوردان، مضيفا: "الجميع في مانشستر يونايتد يساند أحباء جوردان الليلة".

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يذكر أن المباراة انتهت بفوز ليفربول على مانشستر يونايتد (4-2)، وسجل محمد صلاح الهدف الرابع "للريدز" عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "أولد ترافورد".

وأصبح الفرعون صلاح، الذي خاض مباراته رقم 200 مع ليفربول، بذلك أول لاعب يهز شباك مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" بقميص "الريدز" في مسابقتين مختلفتين خلال موسم واحد، منذ 100 سنة، وذلك بعد أن حقق الإنجليزي هاري تشامبيرس هذا الإنجاز في الموسم (1920-1921).

المصدر: وكالات