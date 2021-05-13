صلاح يشعل المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي بهدف "القرن".. فيديو

أحرز النجم المصري محمد صلاح، هدفا تاريخيا بقميص ليفربول في مرمى مضيفه مانشستر يونايتد (4-2)، يوم الخميس، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 34 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واختتم الفرعون محمد صلاح رباعية "الريدز" عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "أولد ترافورد".

هدف محمد صلاح امام مانشستر يونايتد ❤️💪pic.twitter.com/sb5ahJbFrG — Liverpool بالعربى 🇪🇬🇵🇸 (@lfc_belaraby) May 13, 2021

وأصبح النجم المصري ثاني لاعب يهز شباك مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" بقميص "الريدز" في مسابقتين مختلفتين خلال موسم واحد، وذلك منذ 100 سنة، وذلك بعد أن حقق الإنجليزي هاري تشامبيرس هذا الإنجاز في الموسم (1920-1921).

ورفع محمد صلاح (28 عاما) رصيده إلى 21 هدفا ويتقاسم صدارة قائمة هدافي "البريميرليغ" مع النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

وفي ما يلي قائمة أفضل هدافي "البريمير ليغ" قبل جولتين من النهاية:

1- الإنجليزي هاري كين (مهاجم توتنهام هوتسبير) – (21 هدفا)

- المصري محمد صلاح (مهاجم ليفربول) – (21 هدفا)

3- البرتغالي برونو فرنانديز (لاعب خط وسط مانشستر يونايتد) – (18 هدفا)

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4- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (مهاجم توتنهام) – (17 هدفا)

5- الإنجليزي دومينيك كالفيرت (خط وسط إيفرتون) – (16 هدفا)

6- الإنجليزي باتريك بامفورد (مهاجم ليدز يونايتد) – (15 هدفا)

7- الإنجليزي أولي واتكينز (مهاجم أستون فيلا) – (13 هدفا)

- الفرنسي ألكسندر لاكازيت (مهاجم أرسنال) – (13 هدفا)

- الإنجليزي جيمي فاردي (مهاجم ليستر سيتي) – (13 هدفا)

10- الألماني إلكاي غوندوغان (لاعب خط وسط مانشستر سيتي) - (12 هدفا)

- الإنجليزي داني إنجز (مهاجم ساوثهامتون) – (12 هدفا)

- النيوزيلندي كريس وود (مهاجم بيرنلي) – (12 هدفا)

- الإنجليزي كاليوم ويلسون (مهاجم نيوكاسل يونايتد) – (12 أهداف)

14- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مهاجم مانشستر يونايتد) – (11 أهداف)

- النيجيري كيليتشي إيهياناتشو (ليستر سيتي) – (11 أهداف).

المصدر: RT