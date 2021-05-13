محمد صلاح يعادل رقما قياسيا عمره 100 سنة (فيديو)

خرج فريق ليفربول بفوز ثمين من ملعب مضيفه مانشستر يونايتد (4-2)، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، والمؤجلة من منافسات الجولة الـ34 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض "الشياطين الحمر" بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع ناثانيل فيليبس خطأ في مرماه، اصطدمت الكرة به بعد تسديدة البرتغالي برونو فرنانديز مبكرا، في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة البداية.

ورد المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا بهدف التعادل في الدقيقة 34، ومن ثم وضع زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو "الريدز" في المقدمة، بتسجيله هدفين متتاليين، في الدقيقتين (45 و47).

وقلص المهاجم ماركوس راشفورد الفارق لفريق "للشياطين الحمر" بتسجيله الهدف الثاني له، عند الدقيقة 68. ومن ثم اختتم النجم المصري محمد صلاح رباعية ليفربول عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "أولد ترافورد".

هدف صلاح في مانشستر منذ قليل☄ pic.twitter.com/TgpbU5qO0C — Soma🎀 (@soma33314553) May 13, 2021

وأصبح الفرعون صلاح بذلك أول لاعب يهز شباك مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في مسابقتين مختلفتين خلال موسم واحد، منذ 100 سنة.

2 - Mo Salah is only the second player in Liverpool's history to score away to Man Utd in two different games in a season, after Harry Chambers in 1920-21. Crucial. #MUNLIVpic.twitter.com/M9iRUtjcvs — OptaJoe (@OptaJoe) May 13, 2021

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ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 60 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، ليحتفظ ببصيص الأمل في دخول المربع الذهبي للمشاركة النسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 70 نقطة، ويشغل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري "البريمير ليغ".

المصدر: RT