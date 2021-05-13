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محمد صلاح يعادل رقما قياسيا عمره 100 سنة (فيديو)

الرياضة

محمد صلاح يعادل رقما قياسيا عمره 100 سنة (فيديو)
AFP
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خرج فريق ليفربول بفوز ثمين من ملعب مضيفه مانشستر يونايتد (4-2)، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، والمؤجلة من منافسات الجولة الـ34 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض "الشياطين الحمر" بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع ناثانيل فيليبس خطأ في مرماه، اصطدمت الكرة به بعد تسديدة البرتغالي برونو فرنانديز مبكرا، في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة البداية.

ورد المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا بهدف التعادل في الدقيقة 34، ومن ثم وضع زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو "الريدز" في المقدمة، بتسجيله هدفين متتاليين، في الدقيقتين (45 و47).

وقلص المهاجم  ماركوس راشفورد الفارق لفريق "للشياطين الحمر" بتسجيله الهدف الثاني له، عند الدقيقة 68. ومن ثم اختتم النجم المصري محمد صلاح رباعية ليفربول عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "أولد ترافورد".

وأصبح الفرعون صلاح بذلك أول لاعب يهز شباك مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في مسابقتين مختلفتين خلال موسم واحد، منذ 100 سنة.

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ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 60 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، ليحتفظ ببصيص الأمل في دخول المربع الذهبي للمشاركة النسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 70 نقطة، ويشغل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري "البريمير ليغ".

المصدر: RT

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