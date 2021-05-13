التشكيلة الأساسية لـ"الملحمة المؤجلة" بين مانشستر يونايتد وليفربول

يحل فريق ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة (20:15) بتوقيت غرينيتش، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ النرويجي، أولي جونار سولشير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز"، على ملعب "أولد ترافورد":

بينما اختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية لخوض هذه المباراة الهامة ضد "الشياطين الحمر":

إليكم تشكيل الريدز في مواجهة مانشستر يونايتد الليلة 👊⚽️#يونايتد_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 13, 2021

وتأجلت هذه المباراة من يوم 2 مايو الجاري، نتيجة اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجماهير والشرطة، بعد اقتحام أكثر من 100 مشجع ملعب "أولد ترافورد" قبل ساعة من المباراة، للاحتجاج على عائلة جليزر المالكة للنادي.

المصدر: RT