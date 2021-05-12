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ميلان يزلزل الأرض تحت أقدام لاعبي تورينو "بقوة 7"

الرياضة

ميلان يزلزل الأرض تحت أقدام لاعبي تورينو
Reuters /Massimo Pinca
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ألحق فريق ميلان هزيمة ساحقة بمضيفه تورينو في عقر داره (7-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز على الهدفين الأول والرابع في الدقيقتين (19 و62) وتخللهما هدفا زميليه لاعب خط الوسط الإيفواري فرانك كيسي والمهاجم الإسباني ابراهيم دياز، في الدقيقتين (26 من ضربة جزاء، و50) على الترتيب.

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ومن ثم اختتم المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش مهرجان الأهداف بإحرازه ثلاثة أهداف متتالية "هاتريك"، في الدقائق (67 و72 و79) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أولمبيكو دي تورينو" بمدينة تورينو.

ورفع ميلان رصيده بعد هذا الفوز العريض إلى 75 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

بينما تجمد رصيد تورينو عند 35 نقطة، ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: RT 

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