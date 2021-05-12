رد فعل ميسي بعد تعثر برشلونة أمام ليفانتي

عقّد برشلونة مهمته في إحراز لقب الدوري الإسباني عندما أهدر فوزا في المتناول على ليفانتي واعتلاء الصدارة ولو مؤقتا، بسقوطه في فخ التعادل 3-3 في افتتاح المرحلة الـ36.

وسجل القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبيدري، وعثمان ديمبيلي، أهداف برشلونة، في الدقائق 26، 34، و64، وغونسالو ميليرو، وخوسيه لويس موراليس، وسيرخيو ليون، أهداف ليفانتي، في الدقائق 57، 60، و84.

ورصدت عدسات الكاميرات رد فعل ميسي بعد نهاية المباراة، حيث ظهر غاضبا للغاية وبدت ملامح الحسرة والتذمر واضحة على وجهه قبل أن يغادر إلى غرفة الملابس.

Reuters

Reuters

وبهذا التعادل المخيب، اكتفى برشلونة بنقطة يتيمة، رفع بها رصيده إلى 76 نقطة، وأخفق في انتزاع عرش صدارة الدوري الإسباني ولو مؤقتا، حيث تقدم إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، مقلصا فقط الفارق إلى نقطة بينه وبين أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة، الذي يستضيف ريال سوسييداد اليوم الأربعاء، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: مواقع التواصل