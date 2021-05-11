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شاهد.. ميسي يهز شباك ليفانتي

الرياضة

شاهد.. ميسي يهز شباك ليفانتي
Reuters /Pablo Morano
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تقدم فريق برشلونة على مضيفه ليفانتي (2-0) في المباراة الجارية بينهما مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم للفريق الكتالوني، بحلول الدقيقة 26 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف النجم الإسباني الشاب بيدري النتيجة للفريق الكتالوني، بحلول الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "سيوتات دي فالنسيا".

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المصدر: RT 

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