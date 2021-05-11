شاهد.. ميسي يهز شباك ليفانتي

تقدم فريق برشلونة على مضيفه ليفانتي (2-0) في المباراة الجارية بينهما مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم للفريق الكتالوني، بحلول الدقيقة 26 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

الدوري الاسباني : ليفانتي 0 - 1 برشلونة | هدف ميسي



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/8yuKSJRdfv — ليالي الابطال (@ggo_ll99) May 11, 2021

وضاعف النجم الإسباني الشاب بيدري النتيجة للفريق الكتالوني، بحلول الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "سيوتات دي فالنسيا".

الدوري الاسباني : ليفانتي 0 - 2 برشلونة | هدف برشلونة الثاني



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/NoADOARzxi — ليالي الابطال (@ggo_ll99) May 11, 2021

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المصدر: RT