الجزائري رياض محرز يتضامن مع فلسطين.. ويدعو لحماية حي الشيخ جراح

أعرب الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين، عن تضامنه مع المرابطين في المسجد الأقصى بعد اقتحام باحاته من قبل القوات الإسرائيلية.

ونشر رياض محرز صورة لعلم فلسطين عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مع شعار الانتصار، كما ارفقها بوسم "فلسطين" و"أحموا الشيخ جراح".

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وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة أكثر من 300 فلسطيني بينهم 7 في حالة حرجة اليوم، في المواجهات بالمسجد الأقصى.

المصدر: وكالات