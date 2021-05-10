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الجزائري رياض محرز يتضامن مع فلسطين.. ويدعو لحماية حي الشيخ جراح

الرياضة

الجزائري رياض محرز يتضامن مع فلسطين.. ويدعو لحماية حي الشيخ جراح
Reuters /MICHAEL REGAN
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أعرب الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين، عن تضامنه مع المرابطين في المسجد الأقصى بعد اقتحام باحاته من قبل القوات الإسرائيلية.

ونشر رياض محرز صورة لعلم فلسطين عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مع شعار الانتصار، كما ارفقها بوسم "فلسطين" و"أحموا الشيخ جراح".

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المصدر: وكالات 

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